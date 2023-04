ليبيا – وصف عضو مجلس النواب حسن الزرقاء قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة بإعادة تفعيل السجل العقاري بـ “الخطير” والذي قد يترتب عليه كثير من التداعيات السلبية، مشيرًا لتقدمه ومجموعة من النواب بطلب لرئاسة البرلمان لتخصيص جلسة لمناقشته.

الزرقاء وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال: إن هناك من قام في وقت سابق بتزوير عقود نقل ملكية لحسابه وآخرين، واستطاع في غياب الملاك الأصليين بفعل الهجرة والوفاة، إقامة الدعاوى القضائية، والحصول على أحكام نهائية تختص بتلك العقود، ومع سماح قرار حكومة الدبيبة بتسجيل الأحكام القضائية النهائية بمصلحة التسجيل العقاري سنكون أمام عملية شرعنة دائمة لا يجوز الطعن بها لعقود مزورة بالأساس، وبالطبع إضاعة حقوق الملاك الأصليين.

وشدد البرلماني على أن هذا القرار لا يراعي بأي حال واقع المجتمع الليبي بالسنوات العشر الأخيرة، موضحًا أن هناك حالات كثيرة لم يكن بمقدور أصحاب الأملاك متابعة أوضاعها والتصدي لمحاولة الاستيلاء عليها بعقود تزوير أو وضع اليد بقوة السلاح، الذي يعرف الجميع مدى انتشاره وقوة سطوته بالبلاد، فهناك من أنصار النظام السابق الذين هاجروا وماتوا بالمنفى، وهاجر أغلب ورثتهم، وهناك من اضطرته الصراعات للنزوح من مدينة لأخرى، ولم يستطع ليومنا هذا العودة لمسقط رأسه.

ورأى الزرقاء أن التخوف الرئيسي ينصب على محاولات البعض الاستيلاء على أملاك الدولة، قائلًا: “للأسف قد يسهل هذا القرار لبعض صغار النفوس من المسؤولين بالأجهزة والوزارات المعنية بالأراضي والعقارات الاستيلاء على مساحات واسعة مملوكة للدولة، خصوصًا أراضي الأوقاف، وتحديدًا بالعاصمة طرابلس التي ترتفع الأسعار بها بشكل خيالي”.

Shares

The post الزرقاء: قرار حكومة الدبيبة بإعادة تفعيل السجل العقاري “خطير” first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية