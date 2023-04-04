محافظ المصرف المركزي يبحث تسهيل سبل عودة الشركات المصرية إلى ليبيا

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، مع السفير والقائم بأعمال سفارة مصر لدى ليبيا، مصطفى تامر، تسهيل عودة الشركات المصرية لاستئناف أعمالها.

وناقش اللقاء مواضيع ذات اهتمام مشترك، منها استمرار التعاون مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الاقتصادي (EWG)، وتعزيز الشفافية والإفصاح واهتمام المجتمع الدولي بالآلية المثلى للرقابة على الإنفاق الحكومي.

ووفق بيان صادر عن المصرف المركزي، ناقشا كذلك نتائج المشاورات مع البنك الدولي، ومسار توحيد المصرف المركزي.

وأمس الإثنين، بحث الكبير مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، مسار توحيد المصرف المركزي، ونتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن أهمية دعم جهود الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج وتصدير النفط، وإعطاء الأولوية لتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية للدولة وتحريك عجلة الاقتصاد.