خارجية إيطاليا: ندعم جهود باتيلي لإجراء الانتخابات في ليبيا

أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، حتى يمكن إجراء الانتخابات في ليبيا.

وقال تاياني، في مؤتمر صحفي بجمعية الصحافة الأجنبية في إيطاليا، إن إيطاليا “تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا (…) حتى يمكن إجراء الانتخابات في البلاد في أسرع وقت ممكن وتكون لها حكومة مستقرة”، مؤكدا أن إيطاليا “تتحدث مع الجميع” في ليبيا، بما في ذلك قائد الجيش خليفة حفتر، “الذي يسيطر في الواقع على جزء كبير من شرق البلاد“ بحسب وكالة نوفا.

وتابع: “نقدم زوارق دورية لخفر السواحل، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لمواجهة مغادرة المهاجرين والهجرة غير الشرعية”، مضيفا: “لقد توصلنا أيضا إلى اتفاقيات في مجال الطاقة ونعمل بشكل مكثف مع جميع الأشخاص الذين يعملون في هذا البلد المنقسم بشدة”.