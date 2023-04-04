شاهد الحلقة الثالثة عشر 13 من مسلسل شط الحرية 5 الجزء الخامس

تبث قناة تلفزيون المسار، اليوم الثلاثاء الموافق 13 رمضان، الحلقة الثالثة عشر من مسلسل شط الحرية 5 والتي جاءت ضمن سلسلة حلقات مسلسل شط الحرية 2023 الجزء الخامس .

عرضت امس الاثنين الحلقة الثانية عشر من مسلسل شط الحرية الجزء الخامس والتي كانت بعنوان “المنطقة الخضراء” والتي احتوت على اسقاطات حول التدخل السافر من الدول الخارجية في الشأن الليبي وتسببها في الصراعات الداخلية.

وتدور قصة الحلقة حول فتح دولة تسمى “الكاف الكاف” سفارة في ليبيا بحجة تقديم خدمات لليبيين ومنها اللجوء السياسي، إلا أنها تسببت في فتنة بين أبناء المنطقة حتى تقاتلوا فيما بينهم على بئر ماء ثم تدخلت قوات خارجية تابعة للأمم المتحدة بحجة الفصل بين الليبيين، وسيطرت على المنطقة وانشأت منطقة خضراء آمنه لها وللسفارات وسيطرت بئر المياه الذي كان يتصارع عليه الليبيين.

وللعام الخامس على التوالي، يتربع مسلسل “شط الحرية” على عرش المشاهدات، كأكثر المسلسلات التي يشاهدوها الليبيون خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، متفوقا على أقرب منافسيه بمساحات واسعة.

وتتمحور قصة المسلسل التي تدور في سياق درامي تراثي ولكنها تتحدث على الواقع الحالي للمواطن الليبي.

وقال الفنان أحمد تمساح المخرج المنفذ لمسلسل “شط الحرية 5” في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” إن القصة الرئيسية للمسلسل تقوم على انتقاد مجموعة من المشكلات اليومية التي تقع على عاتق المواطن الليبي، فضلا عن الاسقاطات التي تمس المواطن الليبي بشكل عام، وفي كل حلقة تتغير المحاور حسب الأحداث والمواقف وحسب ما يمر به المواطن العادي.

جاري تحميل الحلقة الثالثة عشر من شط الحرية

ويشير تمساح إلى أن مسمى “شط الحرية” يشير إلى بُنية على كل ما يتعلق بالمواطن من مشكلات وأمور حياتية يومية تستدعي الانتباه إليها بشكل مباشر وتغيرها.

وتدور الأحداث الرئيسة للعمل عن انتقاد لغلاء الأسعار وهي مشكلة باتت تؤرق المجتمع الليبي من الشمال إلى الجنوب، كما لا يغفل العمل الحديث عن ويلات الحرب التي طالت ليبيا خلال السنوات الأخيرة والتي أدت إلى التفرقة بين المدن الليبية، كما يخصص المسلسل منطقة كبيرة لانتقاد التدخلات الخارجية في الشأن الليبي الداخلي.

وعرضت الخميس الحلقة الثامنة من مسلسل شط الحرية، التي كانت بعنوان “الفندق”، والتي تناولت بشكل غير مباشر عن حال المسؤولين في السلطة.

وأشارت الحلقة إلى أن المسؤولين في السلطة بدلاً من تقديم الخدمات للشعب، يستعينون بالمواطنين لخدمتهم.

وتدور أحداث الحلقة حول زيارة وزير إلى أحد المناطق فاستعان أحد المسؤولين المحليين بأهالي المنطقة لإنشاء فندق وهمي لاستقبال الوزير وتوفير خدمات الاستضافة له.