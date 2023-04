زهيو: آثار قرار حكومة الدبيبة بإعادة تفعيل السجل العقاري ستكون كارثية

ليبيا – انتقد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي أسعد زهيو قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة بإعادة تفعيل السجل العقاري، مؤكدًا أنه يصطدم بدرجة ما بقرار المجلس الوطني الانتقالي بتعليق إجراءات نقل الملكية لحين انتهاء المراحل الانتقالية.

زهيو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن القرار يأذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيًا ببعض الخدمات، منها تسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، وفضلًا عن أن حكومة تصريف الأعمال، حكومة مؤقتة ولا تتصل صلاحياتها بالأساس بقضايا استراتيجية مثل نزع الملكية، فمطالبة المصلحة بتسجيل قرارات نزع الملكية هي بحد ذاتها تسجيل حق عيني جديد، وبالتالي هو يتعارض مع قرار المجلس الانتقالي رقم (102) لعام 2011، والذي ما زال ساريًا، وحكومة الدبيبة نفسها تعترف بسريانه، وتطالب بعدم مخالفة أحكامه.

وحذر زهيو من أنه في ظل حالة الانقسام السياسي والأمني التي تسود البلاد وتداعيات ذلك من انتشار للفساد الإداري، لا يمكن توقع إلا أن تكون آثار مثل هذا القرار كارثية، وهو ما سيتضح بالمستقبل.

زهيو دعا لضرورة تأجيل مثل هذا القرار وغيره من القرارات المصيرية لحين استقرار البلاد، خصوصًا في ظل عدم وجود أضرار يتعرض لها المواطنون جراء إيقاف السجل العقاري، موضحًا أن هناك شهادات تمنح من مصلحة السجل العقاري تفيد بملكية هذا الشخص لعقار ما إذا رغب بالتصرف فيه.

