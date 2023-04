وسط امتناع تركي.. “إيريني” ترصد 15 رحلة مشبوهة وتراقب 25 مطارا خلال شهر مارس

أعلنت العملية البحرية الأوروبية “إيريني” رصدها 15 رحلة جوية مشبوهة من أصل ألف و146 رحلة قاصدة ليبيا خلال مارس.

وفي تقريرها الشهري، ذكرت “إيريني” أنها نفذت 13 زيارة لسفن بحرية من أصل 447 سفينة، وأجرت مكالمات لاسلكية مع 311 سفينة من بين 8 آلاف و958 سفينة.

وأوضحت “إيريني” أنها تواصل مراقبة 25 مطارا وممرات هبوط و16 ميناء بحريا ونفطيا، وفقا لقولها.

وأضافت “إيريني” أن تركيا رفضت نهاية شهر مارس من تفتيش سفينتها “MV Kosova” على الرغم من طلب قيادة العملية التفتيش، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق عملية إيريني في 31 مارس 2020 بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وبمساهمة 24 دولة من الاتحاد الأوروبي، وهي عملية عسكرية تندرج تحت مظلة “سياسة الأمن والدفاع المشتركة”، خلفا لعملية صوفيا.

