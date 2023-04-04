معزب: الدبيبة يمكن أن يوافق على دمج الحكومتين في حال السماح له بالترشح

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة محمد معزب، إن المساعي للتقارب بين الحكومتين تأتي في إطار العملية السياسية الجارية الآن، تحت إشراف البعثة الدولية ومساندة الدول المؤثرة في الملف الليبي.

معزب وفي تصريحات لـ“سبوتنيك” رصدها موقع الوطن، أضاف أن العمل على مسار الانتخابات مستمر حسب الأوضاع القائمة، وأن مايجري من تقاربات في القطاعين العسكري والأمني يصب في الاتجاه.

ووفق معزب فإن المعضلة الأساسية تتمثل في عدم الوصول إلى حل يُطيح بكل هذه الجهود المبذولة، وهو الأساس القانوني للانتخابات، مبيناأن وجود تفاهم بين عقيلة صالح وخالد المشري على آلية الحسم في المسائل الخلافية، وتشكيل اللجنة المشتركة والتوافق على صيغة القوانين،يصطدم بالقاعدة العريضة الرافضة لترشح بعض الشخصيات للانتخابات، وأن ذلك الأمر يظل الفيصل فى إجراء الانتخابات من عدمه.

هذا ولم يستبعد معزب التوافق على دمج الحكومتين، من أجل إشراف جسم تنفيذي واحد على العملية الانتخابية، وهو ما يرجحه، حال ضمانالدبيبة السماح له بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، المرتقبة نهاية العام.