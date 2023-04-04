عمر النعاس: الخضوع للقانون والامتثال للقضاء مستمد من نصوص الدستور وأحكامه

أكد عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أن “الدستور أساس الدولة، والخضوع للقانون والامتثال للقضاء مستمد من نصوص الدستور وأحكامه”.

وقال النعاس في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “في دولة الدستور والقانون. اليوم الرئيس الأمريكي السابق الملياردير دونالد ترامب يمثل صاغرا أمام القضاء في محكمة مانهاتن بنيويورك كمُدّعَى عليه حيث يتم أخذ بصماته وصورته، وليواجه اتهامات الادعاء العام كمواطن عادي مُدّعى عليه”.

وأوضح؛ أنه “قد يتم ادانته أو تبرئته وهذا في الحقيقة لا يهمني، لأن ما يهمني فعلا هو ترسيخ مبدأ أساسي في دولة الدستور هو أن لا أحد فوق القانون ولا أحد منزّه أو محصّن من المثول أمام القضاء ووجوب خضوعه لعدالة المحكمة”.