حميد: اللقاءات بين العسكريين الليبيين وقادة التشكيلات المسلحة تمثل بداية لتوحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – أكد الباحث الليبي إدريس حميد أن اللقاء المستمر بين العسكريين الليبيين وقادة التشكيلات المسلحة تمثل بداية لتوحيد المؤسسة العسكرية وتقويتها ومساهمتها في دعم المسار السياسي، للدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، لافتًا إلى أن لجنة “5+5” تعمل بشكل مضنٍ وروح عالية ولقاء الزنتان للتأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار والتوجيه نحو توحيد المؤسسة.

حميد، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” حذر من أي محاولة لدفع المؤسسة العسكرية الليبية في صراع مع أي مقاتلين أجانب أو مرتزقة داخل ليبيا، مؤكدًا دعم الليبيين لإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، مع ضرورة تجنيب ليبيا دفع فاتورة أي صراع دولي.

وأضاف حميد: “المسار العسكري بإمكانه أن يكون رافدًا قويًا للعملية السياسية، ويمكن أن يتولى مجلس عسكري إدارة البلاد لحين التجهيز للانتخابات حال فشل التوافق السياسي”.

