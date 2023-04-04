“داخلية الدبيبة”: ضبط سوري بتهمة سرقة مخزن للأدوية الزراعية 

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن إلقاء القبض شخص شوري الجنسية ارتكب جريمة سرقة داخل مخزن للأدوية الزراعية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها أنه بعد ورود بلاغ لمركز شرطة غرب قصر بن غشير بمديرية أمن النواحي الأربع من قبل أحد المواطنين بشأن تعرضه لسرقة من داخل مخزن الأدوية الزراعية الذي يملكه.

وأضافت ، على الفور تم تكليف أعضاء التحري بالمركز بالبحث والتحري عن الواقعة وتم ضبط متهم في هذه الواقعة وهو شخص سوري “ع. م .ج. ا”.

وأوضحت أنه بالاستدلال معه اعترف بارتكابه لواقعة السرقة رفقة خمسة أشخاص والذين تم ضبطهم وهم: “ح. ب. خ” ليبي الجنسية، و”م.ر. ا” ليبي الجنسية، و”ا.ش. ج” ليبي الجنسية، و”أ.ع.ع” ليبي الجنسية، “ا.ع .ع” ليبي الجنسية.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم واحالتهم إلى النيابة العامة تحت القضية رقم 2023.93م مركز شرطة غرب قصر بن غشير.