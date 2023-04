السفارة الامريكية تدعو إلى الترحيل العاجل لجميع القوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا – جددت السفارة الأمريكية لدى ليبيا الإثنين دعوتها إلى الترحيل العاجل لجميع القوات الأجنبية من ليبيا بما في ذلك مجموعة فاغنر الروسية.

السفارة وفي تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت: “مجموعة فاغنر منظمة إجرامية عابرة للحدود ثبت أنها ارتكبت جرائم حرب في ليبيا”.

وأضافت السفارة: “نتشارك القلق العميق التي أعربت عنه بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وسنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي، وسنستخدم الأدوات والسلطات المتاحة لنا، بما ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للسعي إلى مساءلة جميع منتهكي حقوق الإنسان”.

