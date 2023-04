الشهوبي يبحث مع المنظمة الدولية للطيران رفع الحظر الجوي عن الشركان الليبية

ليبيا – استقبل وزير المواصلات في حكومة تصريف الأعمال محمد الشهوبي الإثنين محمد الفارع المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني بالشرق الأوسط ووفدًا يضم خبراء مختصين في مجالات أمن الطيران والملاحة والسلامة الجوية.

وزارة المواصلات أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن هذه الزيارة الأولى لوفد رفيع المستوى من المنظمة الدولية للطيران المدني لليبيا، وتهدف إلى بحث سبل مساهمة المنظمة في دعم خطط وبرامج مصلحة الطيران المدني لتطوير القطاع والخروج من الحظر الجوي والتي تتواصل على مدار 3 أيام يزور خلالها مطاري معيتيقة ومصراتة، لمعاينة الإجراءات المتبعة والتعرف على مدى مطابقتها للمعايير والقواعد القياسية المعتمدة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

وأجرى بعدها الوفد الزائر لقاء مع المختصين بمصلحة الطيران المدني منهم مدير مكتب تقييم سلامة المطارات والمقاييس، ومدير إدارة الملاحة الجوية، ومدير مكتب التراخيص والامتحانات.

من جانبه، قدم التهامي عمر أوحيده نائب رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي عرضًا مرئيًا لبرامج تطوير الإدارات التابعة للمصلحة بمجالات السلامة والملاحة الجوية وترخيص المطارات، بالإضافة إلى مشروع التحول الرقمي واستكمال متطلبات رفع الحظر الجوي.

بدورهم، عبر الوفد الزائر عن بالغ تقديره للخطط والبرامج المستهدف تحقيقها بالطيران المدني، كما أثنى على دعم ورعاية وزير المواصلات لقطاع الطيران.

ومن جانبه، عبر المكتب الإقليمي عن استعداده لتقديم كامل الدعم والمساندة لمصلحة الطيران المدني للخروج من الحظر الجوي في أقرب الآجال.

هذا وحضر اللقاء كل من خالد سويسي وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي، ومحمد شليبك رئيس مصلحة الطيران المدني، ومحمد فساطوي رئيس مصلحة المطارات المكلف.

