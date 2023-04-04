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المبعوث الأمريكي: يجب حسم الجدل القائم حول هوية المرشحين قبل إجراء الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أكد مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن أي عملية انتخابية تجرى دون حسم الجدل القائم حول هوية المرشحين قد تزيد من عدم الاستقرار في ليبيا.

وقال نورلاند، خلال مقابلة مع قناة “العربية” إن هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية يجب حلها لأنها تسببت سابقا في تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن عديدا من المرشحين يعتبرون شخصيات جدلية، وعلى الليبيين حسم موقفهم منها.

وأضاف: لا نريد عملية انتخابية تزيد عدم الاستقرار، ويجب الاتفاق على طريقة إدارتها، لافتاً إلى أنه لا يمكن لمن يريد أن يترشح للانتخابات أن يكون جزءاً من الإشراف عليها.

كما أشار إلى أن الاتفاق السياسي من العناصر الأساسية لإجراء انتخابات، مضيفا أنه يتعين إحراز تقدم في ملف إخراج المرتزقة من ليبيا لدعم هذا الملف.

وحول عودة السفارة الأميركية للعمل من ليبيا، قال نورلاند، إن فتح سفارتنا في ليبيا مرتبط بالوضع الأمني.

وجدد المبعوث الأمريكي التأكيد على دعم بلاده لجهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي للتوصل إلى الانتخابات خلال العام 2023.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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