الشركسي: لن يحدث توافق بين الحكومتين وكلٌ منهم يسعى لحكم البلد منفردًا

استبعد عضو لجنة الحوار السياسي الليبي أحمد الشركسي، حدوث توافقات بين الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، والحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشيرًا إلى أن كل منهما يسعى لحكم البلد منفردًا.

وأضاف الشركسي في تصريحات صحفية، أن الفترة الراهنة تمثل هدنة مبنية على المصلحة، إذ أن كل حكومة تسيطر على مساحة جغرافية، وتتحصل على الأموال، وبالتالي ليس هناك حاجة ملحة للدخول في صراع خاصةً في ظل استمرار المصالح.

وأوضح عضو لجنة الحوار السياسي أن لقاء جنيف ليس مسارًا أمميًا، يمكن أن تتمخض عنه نتائج ملموسة، مستبعدا أن تفضي المشاركة لنتائج واضحة وقابلة للتطبيق.

وأكد الشركسي أن رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة لا يريد دمج الحكومتين، وأن كل دعواته لعقد لقاءات للتقارب هي من باب الاستدراج لخصومه حتى يتمكن من السيطرة والقضاء عليهم، حسب رأيه.