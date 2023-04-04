الأمن الداخلي يناقش آليات العمل داخل المؤسسات التعليمية

عقد جهاز الأمن الداخلي بمقر الإدارة اجتماعًا موسعًا تضمن آليات العمل داخل المؤسسات التعليمية وضمان العمل الأمني الذي من شأنه المحافظة على المؤسسات التعليمية والرفع من المستوى في المجال الأمني لكي يتناغم مع مسيرة التعليم والجامعات العامة والخاصة والمعاهد العليا.

‎وجاء ذلك في إطار تفعيل إِدارة متابعة وتأمين المؤسسات التعليمية برئاسة جهاز الأمن الداخلي، وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجهاز اللواء أسامة الدرسي القاضية بالتعامل الأمني المحترف والأسلوب الحضاري في تأمين تلك المؤسسات.