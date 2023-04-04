الدبيبة: ملف المياه مهم وسنطلق مشروعا لتطوير 24 محطة معالجة

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة رفقة وزراء المالية والحكم المحلي والمواصلات والتخطيط، زيارة تفقدية للشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وعقد الدبيبة، خلال جولته اجتماعا موسعا، مع لجنة إدارة الشركة ورئيس جهاز الإسكان والمرافق لتشغيل وصيانة (المنطقة الغربية، منطقة طرابلس، المنطقة الجنوبية، المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، منطقة سهل بنغازي، منطقة جبل الأخضر، منطقة الجبل الغربي) بحضور مديري إدارات ومكاتب الشركة.

وخصص الاجتماع لمتابعة أوضاع الشركة والوقوف على المشاكل التي تعانيها في أداء مهامها، وشدد خلال الاجتماع على ضرورة إطلاق مشروع وطني لصيانة وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي والبالغ عددها (24) محطة مهملة، منذ أكثر من عشرين عاما، مؤكدا أهمية ملف المياه والصرف الصحي، الذى لا يعتبر أقل أهمية من الكهرباء.

وأصدر الدبيبة تعليماته، بالتعاون بين جهاز الإسكان والمرافق والشركة العامة للمياه ووزارة الحكم المحلي، في تحديد مجال العمل وأوجهه المشتركة.