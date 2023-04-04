زهيو: عواقب قرار الدبيبة بإعادة فتح التسجيل العقاري ستكون كارثية

حذر المترشح الرئاسي أسعد زهيو، من العواقب التي قد تترتب على القرار الذي اتخذه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، الخاص بمنح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بإعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي.

واعتبر زهيو، أن عواقب هذا القرار ستكون كارثية، علاوة على ونه يصطدم بقرار المجلس الانتقالي بتعليق إجراءات نقل الملكية لحين انتهاء المراحل الانتقالية، فالقرار يأذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئياً ببعض الخدمات منها تسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، وحكومة الدبيبة مؤقتة لا تتصل صلاحياتها بالأساس بقضايا استراتيجية مثل نزع الملكية.

وأضاف زهيو، في تصريحات إعلامية لا يمكن توقع إلا أن تكون آثار مثل هذا القرار كارثية، وهو ما سيتضح بالمستقبل، وكان من الواجب تأجيل مثل هذا القرار وغيره من القرارات المصيرية لحين استقرار البلاد.