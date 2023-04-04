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تكثيف البحث عن 6 أشخاص بالزاوية قاموا بتسهيل تهريب المهاجرين غير الشرعيين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب رئيس الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية، علي خليفـة اللافي، التابعة لداخلية الدبيبة، أعضاء الغرفة بالبحث والتحري وضبط 6 أشخاص، بتهمة تسهيل تهريب المهاجرين غير الشرعيين خارج ليبيا.

وأوضح بيان الغرفة الأمنية المشتركة، أنه ” بالإشارة إلى كتاب وكيل النيابة العامة رقم (5-5-318) المؤرخ في 5-1-2023، المشار فيه إلى التحقيقات الجارية في القضية «رهن التحقيق»، والمتهم فيها المدعو: أحمد محمد الحاج سوري الجنسية وآخرين والمتعلقة بتسهيل بتسهيل تهريب المهاجرين غير الشرعيين خارج ليبيا و غيرها من الوقائع الخطيرة الماسة بسلامة و حياة المهاجرين”.

وطالب البيان، أعضاء الغرفة المشتركة بمدينة الزاوية بالبحث والتحري وضبط كلًا من « 1 – هيثم التـومي. 2- عثـمان اللهـب. 3- عبدالرحيم حسين .4- عـلى البوعيـسي .5 – عبدالرؤوف الكابو (ملقب زازا ) .6 -محـمـد الكابـو.» وإحالتهم لمكتب النائب العام.

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