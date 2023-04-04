القبض على شخص قام بحرق سيارات مواطنين في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، الثلاثاء عن تمكن مركز شرطة البركة من القاء القبض على شخص قام بحــ.ـرق ثلاث مركبات تخص مواطنين بمنطقة السبالة .

ويأتي ذلك إستجابةً لشكوى ثلاثة مواطنين ضد شخص قام بحرق مركباتهم بالكامل بمنطقة السبالة وحرق إحدى واجهات المنازل بالمنطقة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة البركة العقيد طارق نجم تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على المعلومات الواردة وضبط المُشتبه بهم .

وتم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة السبالة للتأكد من صحة المعلومات وتم جمع المعلومات والتحري عن الواقعة وبمراجعة كاميرات المراقبة بالمكان تم تحديد هوية الفاعل وهو نفس الشخص الذي تدور حوله الشبهات وعلى الفور تم ضبط الشخص المطلوب والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين إنه يُدعى ع.ف.ح من مواليد 2008 من سكان منطقة السبالة وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة .