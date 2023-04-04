السايح يشارك في فعاليات ورشة “حماية المسار الانتخابي” بتونس

شارك رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الثلاثاء في فعاليات ورشة العمل المقامة بتونس تحت عنوان (حماية المسار الانتخابي من تهديدات الإعلام الرقمي) بحضور رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق أبو عسكر وعدد من مسؤولي الهيئة، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين في مجال الرصد الإعلامي.

وتضمنت الورشة عددا من المحاور أبرزها مناقشة آليات الربط والتعاون بين المفوضية والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي الموجه للعملية الانتخابية، ووضع خطة للتعامل مع ظاهرة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وفق القوانين النافذة بهدف الحد منها، والكشف عن مصادرها، ومعاقبة مرتكبيها خاصة أن القوانين في ليبيا تجرم مثل هذه الظواهر وتضع لها العقوبات الرادعة لما لها من آثار سلبية على مجريات العملية الانتخابية.

كما تطرقت الورشة وفق منشور المفوضية على “فيسبوك”، إلى التشريعات الليبية القائمة وإمكانية تطويرها في سبيل تعزيز نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، إضافة إلى الاطلاع على تجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، في مجال الرصد الإعلامي والتدابير العملية التي اتخذتها الهيئة التونسية في سبيل حماية الانتخابات من تهديدات الإعلام الرقمي.