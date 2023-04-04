تاياني : ندعم جهود المبعوث الأممي باثيلي لإجراء انتخابات في ليبيا

روما 04 أبريل 2023 (وال)- جدّد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لجهود مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وقال تاياني – في مؤتمر صحفي بجمعية الصحافة الأجنبية في إيطاليا، إن بلاده تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي، لإجراء الانتخابات في البلاد في أسرع وقت ممكن وتكون لها حكومة مستقرة، مؤكدًا أن إيطاليا تتحدث مع الجميع في ليبيا، حتى مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، باعتبار أن الجيش الوطني في الواقع الذي يسيطر على شرق البلاد”.

وأضاف نحن نقدم زوارق دورية لخفر السواحل، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لمواجهة مغادرة المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وتوصلنا إلى اتفاقيات في مجال الطاقة ونعمل بشكل مكثف مع جميع الأشخاص الذين يعملون في هذا البلد”. (وال)

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