باشاغا يعلن إطلاق حكومته مشروع “تنمية وطن” بقيمة مليار ونصف دينار

أعلن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إطلاق حكومته مشروع “تنمية وطن” وقال إنه يهدف إلى تنمية المشاريع الخدمية لمصلحة المواطن بقيمة مليار ونصف المليار دينار ليبي.

وأوضح باشاغا خلال كلمته في افتتاح المشروع، أن برنامج الحكومة يشمل توزيع الميزانيات على كل بلديات ليبيا دون استشناء لتفعيل الإدارة المحلية وتفتيت اللامركزية، إلى جانب تقسيمها وفقا لعدد سكان كل بلدية دون النظر إلى التوجه السياسي، على حد قوله.

ودعا باشاغا كل البلديات إلى تقديم برامجها للرقي بالبلدية واستخدامها لخدمة المواطن وذلك في إطار تحقيق العدل والإنصاف وتفعيل قانون الإدارة المحلية والتوزيع العادل لثروات الليبيين دون تهميش أو إقصاء، وفق تعبيره.

وعن القطاع الصحي أشار باشاغا إلى رصد حكومته مبلغ 100 مليون دينار، لتوفير الأدوية لمرضى الكلى والأورام وغيرها من الأمراض المزمنة والتي رصدتها منظومة وزارة الصحة بالحكومة، وفق تعبيره.

واتهم باشاغا من سماها السلطات الحكومية باحتكار ميزانية الدولة وأموال الليبيين الواردة من عائدات النفط والعمل على تقويض الإدارة المحلية وتقليص هامش العمل وفق قوله.

واعتبر باشاغا أن تعثر تسييل الميزانية لحكومته ساهم في تأخر مشاريع التنمية حيث لم يصرف منها إلا مليار ونصف، وفق قوله، وأن حكومته عملت على تشكيل 3 لجان للأزمة موزعة على الأقاليم الثلاثة، برئاسة نوابه الثلاثة.

كما رحب باشاغا بالإعلان الدستوري الـ13 الذي أقره البرلمان ووافق عليه المجلس الأعلى للدولة، عادا ذلك بأنه سيسهم في تحقيق المسار الانتخابي المرجو من الشعب الليبي، وفق تعبيره.

وعبر باشاغا عن ترحيبه بتشكيل لجنة 6+6 التي تم اختيارها من بين المجلسين، مثنيا على دور اللجنة العسكرية 5+5 واللقاءات المتبادلة بين اللجنتين.

