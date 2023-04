مؤسسة النفط الليبية: ارتفاع إنتاج شركة سرت لـ 87 ألف برميل يومياً

أعلنت مؤسسة النفط الليبية اليوم الثلاثاء، أن معدل الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من مجموع الحقول يقترب من أعتاب التسعين ألف برميل، حيث وصل إلى مستوى الـ 87 ألف برميل من النفط الخام.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن ارتفاع الإنتاج بشركة سرت يأتي تحقيقاً للاستراتيجية التي يسعى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من معدلات الإنتاج.

وأعلنت مؤسسة النفط الليبية في وقت لاحق اليوم، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 220 ألف برميل، وإنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

