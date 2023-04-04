عليبة: التفاهمات بين المشير حفتر والدبيبة تنبئ بإمكانية التصدي لمعرقلات الانتخابات

الوطن| رصد

تحدث الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد عليبة، عن مجموعة من المحركات والتفاعلات الدولية والمحلية التي ستمكن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي من توفير الحد الأدنى من البيئة الآمنة المطلوبة لإنجاز الانتخابات.

عليبة وفي تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» رصدها موقع الوطن، أشار إلى ما أسماه بتحول مواقف القوى الدولية وفي مقدمتهاواشنطن في التنسيق المتزايد مع القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر“، مما يعكس وجود مصالح مشتركة تجمعهما، لافتاً إلىأن ذلك ترجم إلى مشاركة وفد الجيش في كل الاجتماعات الأمنية التي عقدت الفترة السابقة داخل وخارج ليبيا وكذلك موافقتها علىالانضمام للقوة المشتركة لتأمين الجنوب.

أما على المستوى المحلي، فأشار الباحث المصري لما وصفه بضجر الليبيين الشديد من حالة الجمود والانسداد السياسي بالشهور الأخيرة،موضحاً أن تلك الحالة مثلت قوة دفع داعمة لخطوات باتيلي في تعاطيه مع مجلسي النواب والدولة، وحثهما على وضع القوانين الانتخابية فيأقرب الآجال، مما يقلل من فرص وجود معارضين للعملية الانتخابية.

وأضاف عليبة أن التفاهمات التي تمت بشكل غير مباشر ما بين المشير حفتر ورئيس حكومة الوحدة المنتهية “عبد الحميد الدبيبة“، وأسهمتبعقد الاجتماعات المشتركة بين قياداتهما العسكرية والأمنية خلال الفترة الأخيرة، تُنبئ أيضاً بإمكانية التصدي الجيد لأي عراقيل أوتهديدات تعترض مراحل العملية الانتخابية.