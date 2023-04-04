واقعة سرقة شقة مواطن تـقـود الى القبض على تاجر مخدرات في بنغازي

افادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء عن تمكن مركز شرطة قاريونس من القاء القبض على ثلاثة أشخاص قامو بسرقة مبلغ مالي وقدره 10.000 آلاف دولار من شقة مواطن بمنطقة قاريونس كما القى القبض على تاجر مخدرات قام الاشخاص الثلاثة سالفي الذكر بالشراء منه بجزء من المبلغ المسروق.

إستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شُرطة قاريونس ضد مجهول قام بتحطيم باب شقته وسرقة مبلغ مالي وقدره 10.000 آلاف دولار كان ينوي السفر به لغرض العلاج بالخارج .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شُرطة قاريونس العميد محسن الفسي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم إنطلاق قوة من تحريات المركز إلى مكان الواقعة للتحري وجمع المعلومات وتحديد هوية الفاعلين.

وأسفرت جهود التحريات عن تحديد هوية ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم وتحديد محل سكنهم الاول بمنطقة الرحبة والثاني بمنطقة الكيش والثالث بمنطقة طابلينو وتم انتقال مجموعة التحريات وضبط الأشخاص الثلاثة المُشتبه بهم والانتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم تبين أن الاول يُدعى م.أ.م من مواليد 2002 والثاني يُدعى ل.ع.ع من مواليد 2002 والثالث يُدعى م.خ.أ من مواليد 2005 وإعترفوا بإقتحامهم لمنزل الشاكي وسرقة المبلغ المالي سالف الذكر .

وتم إسترجاع مبلغ وقدره 7850 آلاف دولار وأفادو انهم تصرفو بجزء من المبلغ وقامو بشراء مادة الحشيش المخدرة من أحد الأشخاص يستقل مركبة آلية نوع نيسان تيدا حيث تم ضبطه تحت جسر طرابلس متلبساً ببيع مادة الحشيش المخدرة لثلاثة أشخاص ايضا تم ضبطهم جميعاً وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأحيلو جميعاً إلى النيابة العامة..