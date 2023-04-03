بعد حوادث السير بسبب تهالك الطرق في الجنوب..الصغير: مايحدث ليس قضاء وقدر

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انتقد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الليبية السابقة حسن الصغير تهلك الطرقات في المنطقة الجنوبية ما تسبب في حوادث سير حصدت الكثير من الأرواح.

وقال الصغير في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أرفقه بصور للضحايا وقائمة بأسمائهم :”ما يحدث ليس قضاء وقدر هذه جرائم مسؤولة عنها السلطات المتتابعة في طرابلس منذ عقود”.

وأضاف :”يجبرون كبارنا وصغارنا شيبنا وشبابنا رجالنا ونسائنا على سلك هذا الطريق ليس للسياحة أو الزيارات الاجتماعية كما يعتقد الكثيرون، 90 بالمئة أو يزيد من أسفار أهل فزان لطرابلس إما لعلاج أو الوصول لمطار دولي للعلاج أو قضاء مصالح تحتكرها العاصمة أو شراء سلع لا تتوفر إلا فيها”.

وتابع الوكيل السابق للخارجية :”لا علاقة لقضاء الله وقدره في هذا العبث نحن نجبر على أن نسلك طريق حتى الإبل تعافه وتتجنبه، نحن نجبر على السفر لتحصيل حقوقنا ممن ينهبها منذ عقود نحن نجبر على السفر لأن فارق السعر في السلع إما كبير جدا أو انعدام السلعة لأننا شريحة غير مربحة للجشعين من التجار”.

وواصل الصغير في منشوره :”هذا ما يفعله بنا خلق الله في طرابلس، اما خالقنا الكريم أكبر وأرحم من يعذب عباده ويقهرهم ويذلهم بهذه الطريقة”.

وأكد الوكيل :”نحن مساهمين بصمتنا على هذا الاحتلال الذي يدعي الشراكة معنا والوحدة بنا، الاحتلال عيوبه انه ينهب ثرواتك ويصادر إرادتك ويختزل أرضك ووطنك في ذاته ونفسه دون سواه ويرى الجميع تابعين له ولا غنى لهم عنه طوعاً أو كرها وهذا ما تفعله بنا زمرة طرابلس منذ عقود”.

وكان مستشفى براك العام أعلن أمس الإثنين وصول عدد 07 مصابين وذلك نتيجة تعرضهم لحادث سير على الطريق الرابط بين منطقتي براك الشاطئ والشويرف نتج عنه وفاة جميع المصابين الـ 07 الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 و 36 سنة من مدينتي سبها وأوباري.