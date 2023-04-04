بسبب “العنزة السمراء”.. “الصغير” يهاجم “الأحول” في “شط الحرية”

هاجم وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، مسلسل شط الحرية، معتبرا أن رسمة الفنان حسن الأحول للعنزة السمراء بأنها تمثل تعديا عنصريا واضحا وأنه يجب عليه الاعتذار.

وقال “الصغير”، في منشور له بفيسبوك، “إساءة توجب الاعتذار، حسن الأحول يضع نقاط سوداء متقاربة ونقطة معزولة لوحدها، وعندما يسئل عنها يجيب بأن النقاط المتقاربة هي ماعزة والنقطة المعزولة هو ربحك (الفنان عبدالرحمن شدة ) قادم من بعيد”.

وأضاف “هذا ازدراء وعنصرية قائمة على اللون ولا شيء يضحك في الأمر فوضع تربح بذات رسم ولون الماعز الاسود هو عنصرية ولا يمكن تبريرها بأي شي أخر”.