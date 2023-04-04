وفـاة شقيق معمر الضاوي في ألمانيا متأثراً بمرضه وبوزريبة يقدم التعازي

توفي، يوم الثلاثاء 4 ابريل 2023، محمد الضاوي شقيق معمر الضاوي المترشح الرئاسي و آمر الكتيبة 55 ورشفانة.

وفي بيان رسمي صادر عن المكتب الاعلامي للمرشح الرئاسي، معمر الضاوي، أعلن عن وفاة شقيقة محمد الضاوي بعد معاناة مع المرض في احدى مستشفيات ألمانيا.

وكان عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية الدكتور علي بوزريبة، قدم تعازيه لمعمر الضاوي ، آمر «الكتيبة 55 مشاة»، في وفاة شقيقه، قائلاً “بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة محمد أحمد الفيتوري الضاوي شقيق صديقنا معمر الضاوي بعد معاناة من المرض بإحدى مستشفيات ألمانيا سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.