القليب: نطالب بتوحيد مفوضية المجتمع المدني برعاية “مجلس النواب” كما كانت قبل عام 2018

أكدت رئيس مفوضية المجتمع المدني بطرابلس “انتصار القليب”، أن عدد من منظمات المجتمع المدني، طالبوا رئيس فرع طرابلس بالاجتماع مع رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني ببنغازي؛ للحفاظ على هيكلية المنظمات وسير عملها.

وأضافت “القليب” في تصريحات صحفية قائلة: عقدنا اجتماعا بمقر الدعوة الإسلامية في طرابلس، وكانت مخرجاته تشكيل ثلاث فرق؛ للتواصل مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، وبعثة الأمم المتحدة.

واستطردت: متواصلون مع مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني ببنغازي؛ للعمل على تعديل القانون (19), وشكلنا فريقا فعليا لتعديل هذا القانون.

وأشارت إلى أن، المنظمات طالبت بضرورة توحيد مفوضية المجتمع المدني برعاية مجلس النواب كما كانت قبل عام 2018 حتى يتم التمكن من إصدار أي تعديلات على القوانين الحاكمة لعمل المنظمات.

ولفتت إلى أنه، تم توحيد المفوضية بالاتفاق، وتسمية مديري المكاتب ورؤساء الفروع، وتوحيد الجهود بين المفوضية بطرابلس وبنغازي ببدء تحديث البيانات، والعمل على تعديل القانون 19 وتقديمه إلى مجلس النواب يوم 27 رمضان.