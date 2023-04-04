القبض على 6 أشخاص في واقعة سرقة بإحدى ضواحي طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء تمكن الاجهزة الامنية من القبض على 6 اشخاص قامو بسرقة مخزن للأدوية الزراعية.

وبعد ورود بلاغ لمركز شرطة غرب قصر بن غشير بمديرية أمن النواحي الأربع من قبل أحد المواطنين بشأن تعرضه لسرقة من داخل مخزن الأدوية الزراعية الذي يملكه.

وعلى الفور تم تكليف أعضاء التحري بالمركز بالبحث والتحري عن الواقعة وتم ضبط متهم في هذه الواقعة وهو شخص سوري “ع. م .ج. ا”؛ وبالاستدلال معه اعترف بارتكابه لواقعة السرقة رفقة خمسة أشخاص والذين تم ضبطهم وهم …

▪المدعو “ح. ب. خ” ليبي الجنسية

▪المدعو “م.ر. ا” ليبي الجنسية

▪المدعو “ا.ش. ج” ليبي الجنسية

▪المدعو “أ.ع.ع” ليبي الجنسية

▪المدعو “ا.ع .ع” ليبي الجنسية

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم واحالتهم إلى النيابة العامة تحت القضية رقم 2023.93م مركز شرطة غرب قصر بن غشير.