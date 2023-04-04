أبرز ماجاء في كلمة “فتحي باشاغا” خلال مؤتمره الصحفي في سرت

فيما يلي ننشر أبرز ماجاء في كلمة رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في مدينة سرت، مقر إقامة الحكومة.

الموافقة على التعديل الدستوري الـ13 تسير بليبيا نحو المسار الانتخابي.

أرحب باختيار 6+6 وأثني على لجنة 5 العسكرية والزيارات المتبادلة.

حكومتنا واجهت العديد من الصعوبات منذ اختيارها إلى أن استقرت قبل أشهر في سرت.

بعد اعتماد الميزانية وتعثر صرفها بشكل كامل حيث لم يصرف منها العام الماضي سوى مليار ونصف.

الحكومة عملت من خلال جزء كبير من الميزانية.

أعلن توزيع الميزانيات على البلديات في كل ربوع ليبيا دون استثناء.

خصصنا 200 مليون دينار للجنة الأزمة بالمنطقة الغربية برئاسة خالد الأسطى.

المبالغ صُرفت لمعالجة المختنقات في الصحة والتعليم والبنى التحتية.

خصصنا 150 مليون دينار للجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية برئاسة علي القطراني صرفت في حل عدد من المختنقات العاجلة.

مُنحت لجنة المنطقة الجنوبية 75 مليون دينار لمعالجة نفس المشاكل.

صرفنا 215 مليون دينار لغرفة التنظيم والطوارئ في مدينة بنغازي التي عانت من الدمار والحروب والإهمال من الحكومات المتعاقبة.

الغرفة أحدثت تغيير كبير بالمدينة يمكن للجميع رؤيته.

برنامجنا الحكومي يسعى لتحقيق خطوة باتجاه تفتيت المركزية وتفعيل الإدارة المحلية.

الحكومات المتعاقبة احتكرت الميزانية وأموال الليبيين لسنوات طويلة.

الحكومات المتعاقبة عملت لسنوات على تقويض الإدارة المحلية.

من هذا المنبر أعلن انطلاق خطة حكومتنا بعنوان تنمية وطن بقيمة مليار ونصف.

سيتم تقسيم الميزانية وفقا لعدد السكان والمساحة دون النظر إلى التوجه السياسي أو المناطق التي تتواجد بها حكومتنا.

هذه دعوة صادقة لكل البلديات لتقديم برامجها ومشاريعها لخدمة المواطن.

مدن وبلديات كثيرة عات التهميش وتوقف الخدمات والتنمية بسبب تسلط المركزية.

حكومتنا شرعت في تنفيذ قانون المحافظات لتسليمه لمجلس النواب في الأيام القادمة.

من أهم أولوياتنا تحقيق العدل لكل الليبيين وتوزيع الإيرادات بشكل عادل دون تهميش أو إقصاء أو انتقام.

رصدنا حوالي 100 مليون لتوفير أدوية لمرضى الأورام والكلى والأمراض المزمنة والذين تم حصرهم من خلال حكومتنا.

رغم كل الظروف والصعوبات وضيق الميزانية المحدد بمليار ونصف نسعى للاستقرار وخدمة المواط والقيام بعملنا على أكمل وجه.

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