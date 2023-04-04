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أبرز ماجاء في كلمة “فتحي باشاغا” خلال مؤتمره الصحفي في سرت

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي ننشر أبرز ماجاء في كلمة رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في مدينة سرت، مقر إقامة الحكومة.

  • الموافقة على التعديل الدستوري الـ13 تسير بليبيا نحو المسار الانتخابي.
  • أرحب باختيار 6+6 وأثني على لجنة 5 العسكرية والزيارات المتبادلة.
  • حكومتنا واجهت العديد من الصعوبات منذ اختيارها إلى أن استقرت قبل أشهر في سرت.
  • بعد اعتماد الميزانية وتعثر صرفها بشكل كامل حيث لم يصرف منها العام الماضي سوى مليار ونصف.
  • الحكومة عملت من خلال جزء كبير من الميزانية.
  • أعلن توزيع الميزانيات على البلديات في كل ربوع ليبيا دون استثناء.
  • خصصنا 200 مليون دينار للجنة الأزمة بالمنطقة الغربية برئاسة خالد الأسطى.
  • المبالغ صُرفت لمعالجة المختنقات في الصحة والتعليم والبنى التحتية.
  • خصصنا 150 مليون دينار للجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية برئاسة علي القطراني صرفت في حل عدد من المختنقات العاجلة.
  • مُنحت لجنة المنطقة الجنوبية 75 مليون دينار لمعالجة نفس المشاكل.
  • صرفنا 215 مليون دينار لغرفة التنظيم والطوارئ في مدينة بنغازي التي عانت من الدمار والحروب والإهمال من الحكومات المتعاقبة.
  • الغرفة أحدثت تغيير كبير بالمدينة يمكن للجميع رؤيته.
  • برنامجنا الحكومي يسعى لتحقيق خطوة باتجاه تفتيت المركزية وتفعيل الإدارة المحلية.
  • الحكومات المتعاقبة احتكرت الميزانية وأموال الليبيين لسنوات طويلة.
  • الحكومات المتعاقبة عملت لسنوات على تقويض الإدارة المحلية.
  • من هذا المنبر أعلن انطلاق خطة حكومتنا بعنوان تنمية وطن بقيمة مليار ونصف.
  • سيتم تقسيم الميزانية وفقا لعدد السكان والمساحة دون النظر إلى التوجه السياسي أو المناطق التي تتواجد بها حكومتنا.
  • هذه دعوة صادقة لكل البلديات لتقديم برامجها ومشاريعها لخدمة المواطن.
  • مدن وبلديات كثيرة عات التهميش وتوقف الخدمات والتنمية بسبب تسلط المركزية.
  • حكومتنا شرعت في تنفيذ قانون المحافظات لتسليمه لمجلس النواب في الأيام القادمة.
  • من أهم أولوياتنا تحقيق العدل لكل الليبيين وتوزيع الإيرادات بشكل عادل دون تهميش أو إقصاء أو انتقام.
  • رصدنا حوالي 100 مليون لتوفير أدوية لمرضى الأورام والكلى والأمراض المزمنة والذين تم حصرهم من خلال حكومتنا.
  • رغم كل الظروف والصعوبات وضيق الميزانية المحدد بمليار ونصف نسعى للاستقرار وخدمة المواط والقيام بعملنا على أكمل وجه.

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