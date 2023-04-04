السفير السابق محمد بعرة: لا يمكن تجاهل ما صرحت به بريطانيا بشأن ترحيل السفير الليبي

علق السفير السابق محمد علي بعرة، على ترحيل بريطانيا، السفير الليبي لديها صلاح مريحيل بسبب فضيـحة أخـلاقية، بحسب ما هو متداول من مصادر متطابقة.

وقال بعرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”الدبلوماسي لا يصل إلى درجة سفير إلا بعد اجتيازه امتحان قبول وتعيينه بدرجة ملحق تم يتدرج بعد أربع ترقيات ليصل إلى درجة تؤهله للحصول على أوراق اعتماد من أعلي سلطه في ليبيا”.

وأضاف السفير السابق:” هنا يكون السفير محصناً ضد أي اختراق سياسي، أما تعيين الواسطة والقبلية هذه نتائجه”.

وتابع:” خطأ السفير هو منحها خطاب ضمان ودعوه، لا يمكن تجاهل ما صرحت به الحكومة البريطانية باعتبارها الدولة المضيفة للسفير، وإذا كان خبر ترحيل السفير صحيح فهذا جانب مهم جدا ويجب معالجته بالطرق الدبلوماسية الهادئة”.