بحضور عقيلة صالح..المشير يستقبل باتيلي ويبحثون آخر المستجدات السياسية

أخبارليبيا24

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفترمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وبحث حفتر خلال اللقاء على مائدة الإفطار بمقرّ القيادة العامة في بنغازي مع باتيلي بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح آخر المُستجدات السياسية.

وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيليمؤخرا عن إجراء جولة رسمية في دول جنوب ليبيا -السودان وتشاد والنيجر في إطار تفويض بعثة الأمم المتحدة لإعادة السلام والاستقرار للبلاد لا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.