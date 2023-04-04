التقاز: إلغاء الانتخابات بنظام الأفراد.. وبناء أحزاب قوية هو السبيل الوحيد لحل مشاكل ليبيا

قال رئيس التجمع الليبي للأحزاب السياسية “عبدالله التقاز” إن إلغاء الانتخابات بنظام الأفراد، وتشجيع بناء أحزاب قوية هو السبيل الوحيد لحل مشاكل ليبيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أضاف أنه من المتعارف أن الانتخابات الفردية أفرزت أعضاء جهويبن وقبليين، معيارهم الولاء وليس الكفاءة، مشيرا الي أن الفرد لا يستطيع أن يقدم مشروعاً ضخماً يخدم البلاد وينفع العباد، ولا يمكن أن تجمعه رؤية مع الأخرين تهدف إلى تحقيق مشروع ناجح.

وفي سياق متصل أوضح التقاز أن الفرد عادة ما يكون مدعوما من جهته بميزاته دون تحمل مسؤولية حقيقة، “وسيكتفي بتغطية فشله عن طريق رفع الشعارات الرنانة والتمسك بالمبادئ المتحجرة التي تلائم بيئته، أضف إلى ذلك أن الجهوية والقبلية هي محور التنافس بين الأفراد”

وأشار التقاز إلى أن الأحزاب السياسية هي عمل مؤسسي في الغالب، تتنافس على برامج، الأمر الذي يجبرها على تطعيم الحزب بعناصر متخصصة يتمتع أصحابها بكفاءة عالية، وولاؤهم يكون للحزب الذي سيدفع بهم نحو الواجهة، وعليه لن يضطروا لمحاباة جهة أو قبيلة.

وأضاف التقاز أن مبادئ الحزب هي من تضبط علاقتهم بالمجتمع، والحزب في جميع الأحوال يسعي لإرضاء الناخب طمعاً في صوته..