السفير الأمريكي.. على الشخصيات التي تنوي الترشح للانتخابات أن تغادر مناصبها

قال السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند إنه يدعم مبادرة المبعوث الأممي الأممي عبد الله باثيلي من أجل إجراء انتخابات ناجحة خلال السنة الجارية.

ودعا نورلاند في حوار مع تلفزيون “الحدث”، الشخصيات الليبية التي تنوي تقديم أنفسها للانتخابات سواء في طرابلس أو بنغازي إلى مغادرة مناصبها لأنه لا يمكنوا أن يرشحوا أنفسهم وفي نفس الوقت يراقبون العملية الانتخابية.

وأضاف السفير الأمريكي في الحوار، أن مسألة ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات تخص الليبيين لكنه اعتبر أن الناخب في الأخير هو الذي سيختار من يمثله بطريقة حرة وعادلة.

وأكد ريتشارد نورلاند، على أن المؤسسات الليبية يجب أن تستعيد شرعيتها بعد فقدتها لسنوات منذ آخر انتخابات عقدت، لأن الشعب الليبي يريد أن يشارك في عملية استعادة الشرعية التي فقدت.

كما أشار السفير الأمريكي حول الجدل الدائر عن أي الحكومتين ستشرف على الانتخابات المرتقبة، إلى أنه على الأطراف الليبية أن تتفق مُقدّمًا على ترتيبات الهيئة الحكومية التي ستقوم بذلك. بالإضافة إلى أن الهيئات الأمنية التي ستؤمن العملية يجب أن تحظى بالاتفاق مقدما.

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