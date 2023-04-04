المنفي: نتضامن مع ذوي وأهالي ضحايا المتفجرات ومخلفات الحروب

أخبارليبيا24

أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء تضامنه مع ذوي وأهالي ضحايا المتفجرات ومخلفات الحروب.

جاء ذلك في تغريدة للمنفي عبر حسابه على “تويتر” بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحة الألغام.

وأضاف رئيس المجلس :”ونؤكد على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار والعمل على التوعية بمخاطر الألغام حتى تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت اليوم الثلاثاء، إن الشركاء في مكافحة الألغام في ليبيا أزالوا خلال عام 2022، 27400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت.

وأشارت البعثة، في بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحة الألغام 2023، إلى أنه ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد، ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أمانًا، وخالٍ من مخاطر المتفجرات.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة أن أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا، مؤكدة 19 شخصًا بينهم 14 طفلا قتلوا خلال سنة 2022 بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب في البلاد.