حسين: لقاء بنغازي يؤكد بأن تحالف قادة الشرق قد تجاوز المرحلة الصعبة

علّق الكاتب الصحفي “يوسف حسين” على استقبال المشير ” خليفة حفتر ” للمبعوث الأممي على مائدة إفطار أمس الثلاثاء بحضور المستشار “عقيلة صالح” قائلا: لقاء بنغازي يؤكد بأن تحالف قادة الشرق قد تجاوز المرحلة الصعبة..

وكتب عبر صفحته على “فيسبوك”، لقاء بنغازي الرمضاني (الليلة) يؤكد بأن تحالف قادة الشرق قد تجاوز المرحلة الصعبة التي راهن عليها خصومه .. ورمى بالكرة الملتهبة لتحالف قادة غرب ليبيا..

وأضاف قائلا: فقد قبلت الانتخابات (هنا) بلا شروط ولا إقصاء لاي طرف مهما كانت درجة خصومته ..

وتابع: بينما يحتدم الجدل غرباً حول عدة شروط أهمها سياسياً رفض ترشح بعض الأسماء .. وأهمها قانونياً ملف مزدوج الجنسية .. وأهمها دينياً رفض دار الافتاء للمبادرة وما تتطلبه من صلح..

واستكمل قائلا: موعدنا مايو وما مايو عنا ببعيد ففيه سيتضح الخيط الابيض من الخيط العنكبوتي ..

واختتم منشوره قائلا: وسنعرف هل نحن على موعد مع انتخابات تجديد الشرعية أم على موعد مع شروط النسيب الكاره والعودة لسياسة “الباب الدوار”؟!.