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المشير يستقبل باتيلي ويبحثون آخر المستجدات السياسية بحضور عقيلة صالح

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – بنغازي

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وبحث حفتر خلال اللقاء على مائدة الإفطار بمقرّ القيادة العامة – بنغازي بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح آخر المُستجدات السياسية.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي قال في نهاية مارس المنصرن  إنه بدأ جولة رسمية في دول جنوب ليبيا -السودان وتشاد والنيجر.

وأوضح باتيلي أن هذه الجولة في إطار تفويض بعثة الأمم المتحدة لإعادة السلام والاستقرار للبلاد لا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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