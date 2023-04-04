المشير يستقبل باتيلي ويبحثون آخر المستجدات السياسية بحضور عقيلة صالح

العنوان – بنغازي

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وبحث حفتر خلال اللقاء على مائدة الإفطار بمقرّ القيادة العامة – بنغازي بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح آخر المُستجدات السياسية.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي قال في نهاية مارس المنصرن إنه بدأ جولة رسمية في دول جنوب ليبيا -السودان وتشاد والنيجر.

وأوضح باتيلي أن هذه الجولة في إطار تفويض بعثة الأمم المتحدة لإعادة السلام والاستقرار للبلاد لا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.