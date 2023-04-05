باشاغا يعلن إطلاق مشروع “تنمية وطن” بقيمة إجمالية 1.5 مليار دينار

أخبارليبيا24

أعلن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إطلاق حكومته مشروع “تنمية وطن” بقيمة إجمالية 1.5 مليار دينار.

وقال في مؤتمر صحفي من مدينة سرت إن المشروع يهدف إلى تنمية المشاريع الخدمية لمصلحة المواطن.

وذكر باشاغا أن برنامج الحكومة يشمل توزيع الميزانيات على كل بلديات ليبيا دون استشناء لتفعيل الإدارة المحلية وتفتيت اللامركزية، إلى جانب تقسيمها وفقا لعدد سكان كل بلدية دون النظر إلى التوجه السياسي.

ودعا باشاغا كل البلديات إلى تقديم برامجها للرقي بالبلدية واستخدامها لخدمة المواطن وذلك في إطار تحقيق العدل والإنصاف وتفعيل قانون الإدارة المحلية والتوزيع العادل لثروات الليبيين دون تهميش أو إقصاء، وفق تعبيره.

ولفت رئيس الحكومة إلى أنه تم رصد مبلغ 100 مليون دينار، لتوفير الأدوية لمرضى الكلى والأورام وغيرها من الأمراض المزمنة والتي رصدتها منظومة وزارة الصحة بالحكومة.

وأشار إلى أن لجنة المنطقة الجنوبية مُنحت 75 مليون دينار لمعالجة نفس المشاكل، مؤكدًا أنه تم صرف 215 مليون دينار لغرفة التنظيم والطوارئ في مدينة بنغازي التي عانت من الدمار والحروب والإهمال من الحكومات المتعاقبة.

وأفاد أن الغرفة أحدثت تغيير كبير بالمدينة يمكن للجميع رؤيته، قائلا :”برنامجنا الحكومي يسعى لتحقيق خطوة باتجاه تفتيت المركزية وتفعيل الإدارة المحلية”.

وأكد باشاغا أن السلطات الحكومية احتكرت ميزانية الدولة وأموال الليبيين الواردة من عائدات النفط والعمل على تقويض الإدارة المحلية وتقليص هامش العمل.

وذكر أن تعثر تسييل الميزانية لحكومته ساهم في تأخر مشاريع التنمية حيث لم يصرف منها إلا مليار ونصف، مؤكدًا أن حكومته عملت على تشكيل 3 لجان للأزمة موزعة على الأقاليم الثلاثة، برئاسة نوابه الثلاثة.