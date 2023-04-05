فتح الله الزني يفتتح فعاليات مدرسة بصائر الأمل للخطباء الشباب

شارك وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “فتح الله الزني” مساء اليوم ببيت شباب الخمس في فعاليات اليوم الأول من “مدرسة بصائر الأمل 3 ” للخطباء الشباب بحضور مدير إدارة البرامج والأنشطة الشبابية بالوزارة ومدير فرع الوزارة المرقب ومدير بيت شباب الخمس والأساتذة باللجنة العلمية للمدرسة وبمشاركة 32 شاب من مختلف مناطق الوطن.

وشارك “الزني”، حسب بيان للوزارة، في مأدبة إفطار جماعية رفقة الشباب المشاركين بضيافة بيت شباب الخمس، إضافة لعقد جلسة حوارية مفتوحة للحديث عن الوزارة وبرامجها الموجهة للشباب.

وأعرب “الزني”، خلال الجلسة الحوارية عن سعادته برؤية هذه الفسيفساء الوطنية التي جمعت شباب الوطن من مختلف مناطقه ببيت شباب الخمس ليحتضنهم هذا المرفق الشبابي لبناء قدراتهم بعدما سادته سنوات من الظلام الدامس ساد هذا المكان.

وأكد أن الوزارة عملت على الاهتمام بكافة الشباب بمختلف فئاتهم وعلى رأسها فئة الخطباء والوعاظ الشباب الذين جمعتهم مدرسة بصائر الأمل في ثلاث نسخ لتوجيه قدراتهم في نشر القيم والحفاظ على الهوية الأخلاقية والدينية لشبابنا ومؤكداً بأن الوزارة لن تتوقف عند النسخة الثالثة وأن المدرسة ستستمر بعون الله لتعقد بعموم مناطق ليبيا.

وشدد على أن قطاع الشباب يحظى بدعم كبير ورعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة عبر رعايته لعديد المبادرات الوطنية الموجهة لشباب الوطن والوقوف على أهم القضايا التي تشغلهم.

هذا وانطلقت مدرسة بصائر الأمل في نسختها الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء وتستمر فعالياتها لمدة 3 أيام مكثفة من المحاضرات وورش العمل الهادفة لبناء قدرات الخطباء والوعاظ الشباب.