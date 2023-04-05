مراقبة تعليم تصدر تنويهاً هاماً بشأن دوام المدارس في رمضان

طالبت مراقبة التعليم في مدينة ترهونة في تنويهاً هاماً كافة مديري مدارس التعليم الاساسي والثانوي العام والخاص، بالتقيد بما جاء في تعميمات وقرارات وزارة التربية والتعليم بخصوص الدوام اليومي للمدارس خلال شهر رمضان.

واضافت مراقبة التعليم في بيان صادر عنها، أنه ولأهمية الموضوع يطلب التقيد والتنفيذ بالدوام اليومي للمدارس في رمضان، مشيرةً إلى أن من يتخلف يتحمل المسؤولية القانونية حيال ذلك.

واشار البيان إلى إنه سيتم متابعة جميع المدارس بشكل يومي.

وخلال الاسبوع الماضي، أصدر مُدير مكتب المُتابعة وتقييم الأداء في وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية تعميماً بِشأن ضَرورة التَّقيد بِفتحِ أبْواب المؤسَّسات التَّعليمية وفقاً لما جاء فِي مَنشور وزِير التَّربية والتَّعليم رقم (2) لِسنة 2023، وذلك بعد رصد إيقاف الدراسة ببعض المؤسسات التعليمية، وعدم الالتزام بفتح أبواب المدارس، وبدء الحصة الأولى في موعدها المحدد، وتغيب بعض المعلمين.

وطالبت وزارة التربية والتعليم مراقبي التعليم بشكل عاجل، بضرورة إحالة أسماء المتغيبين من المعلمين والإداريين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، والتقيد بفتح أبواب المدارس في موعدها، وإحالة تقارير مفصلة عن سير الدراسة مرفقة بكشف المدراس المخالفة للخطة الدراسية في غضون 3 أيام .