شرطة البركة تضبط شخصًا حرق ثلاث سيارات لمواطنين في منطقة السبالة

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة البركة تمكن من ضبط شخص قام بحرق ثلاث سيارات تخص مواطنين بمنطقة السبالة.

وأضافت المديرية أن عملية البض تمت بناء على شكوى تقدم بها ثلاثة مواطنين ضد شخص قام بحرق سياراتهم بالكامل بمنطقة السبالة وحرق إحدى واجهات المنازل بالمنطقة.

وأوضحت المديرية أن رئيس مركز شرطة البركة أصدر تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على المعلومات الواردة وضبط المُشتبه بهم.

وأفادت مديرية الأمن أن أعضاء التحريات خرجوا إلى منطقة السبالة للتأكد من صحة المعلومات وتم التحري عن الواقعة وبمراجعة كاميرات المراقبة بالمكان تم تحديد هوية الفاعل وهو نفس الشخص الذي تدور حوله الشبهات.

وذكرت المديرية أنه على الفور تم ضبط الشخص المطلوب والانتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين إنه يُدعى ع.ف.ح من مواليد 2008 من سكان منطقة السبالة واعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة.