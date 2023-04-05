في حادث سير..أوحيدة: فزان تفقد 7 من ابنائها وحكومة طرابلس تهمل الطرقات والمطارات

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عبر عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة عن حزنه لوافة 7 شباب من فزان في حادث سير نتيجة الطرق المتهالكة التي يعاني منها الإقليم.

وقال أوحيدة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر ” :”فزان تقدم 7 من ابنائها نتيجة عدم الاهتمام بالطرق والرحلات الجوية والوقود من قبل حكومة طرابلس وبرقة التي تصرف في المليارات من نفط صحراء فزان”.

وكان وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الليبية السابقة حسن الصغير انتقد تهالك الطرقات في المنطقة الجنوبية ما تسبب في حوادث سير حصدت الكثير من الأرواح.

وقال الصغير في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أرفقه بصور للضحايا وقائمة بأسمائهم :”ما يحدث ليس قضاء وقدر هذه جرائم مسؤولة عنها السلطات المتتابعة في طرابلس منذ عقود”.

وأضاف :”يجبرون كبارنا وصغارنا شيبنا وشبابنا رجالنا ونسائنا على سلك هذا الطريق ليس للسياحة أو الزيارات الاجتماعية كما يعتقد الكثيرون، 90 بالمئة أو يزيد من أسفار أهل فزان لطرابلس إما لعلاج أو الوصول لمطار دولي للعلاج أو قضاء مصالح تحتكرها العاصمة أو شراء سلع لا تتوفر إلا فيها”.