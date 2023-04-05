ناصر عمار: هذا ما يريده “اسامة جويلي” من “حفتر”

علق آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، على زيارة وفد حفتر لمدينة الزنتان ولقاء قائد المنطقة العسكرية الغربية اللواء اسام الجويلي.

وقال ناصر عمار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ” بعض اهالي الشهـداء احتجوا على الجويلي عن استقباله لوفد حفتر وعارضوه، فرد عليهم إني اطمئنكم أنني لن أخون دماء الشهـداء”، حسب قوله”.

وأشار عمار إلى إن ” استقبال أسامة جويلي لوفد حفتر في الزنتان الجويلي هدفه فلوس وحلب البقرة”، حسب وصفه.

وكانت شعبة الاعلام التابعة للجيش الوطني الليبي، قد نشرت يوم الاحد صوراً لزيارة وفد من القيادة العامة رفقة اعضاء من اللجنة العسكرية 5+5، لمدينة الزنتان، والذي التقى بآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي وعدد من قيادات وأعيان مدينة الزنتان.

وضم وفد القيادة العامة كل من؛ خيري التميمي مدير مكتب المشير خليفة حفتر، وعمر امراجع آمر كتيبة طارق بن زياد، وباسم البوعيشي، وفرج اقعيم وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية.