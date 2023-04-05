شكشك يناقش مع “عميد الخمس” إجراءات تنفيذ عدة مشاريع بالبلدية

التقى رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك “، أمس الثلاثاء، بعميد بلدية الخمس، وأعضاء المجلس البلدي، وبحضور مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومديري الإدارات المختصة بالديوان.

ووفق بيان للديوان عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، تناول اللقاء الذي عقد بمقر الديوان الاجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع التي شرعت الحكومة تنفيذها الواقعة داخل نطاق البلدية ، ومنها إجراءات استكمال مشاريع الطرق الواقعة داخل وخارج المخطط العام، ومشروع تنفيذ جسر مدخل مدينة الخمس، ومشاريع إنشاء واستكمال المدراس والمستوصفات.

كما بحث اللقاء إجراءات استكمال مشروع تنفيذ مُركب جامعي، واستعراض نسب الإنجاز في هذه المشاريع، والمشاكل و العراقيل التي صاحبت عملية التنفيذ، والحاجة الماسة لاستكمالها في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه أكد “شكشك” على دور الديوان الداعم لاستكمال هذه المشاريع وغيرها من مشاريع وذلك لما لها من أثر إيجابي، مشدداً على ضرورة حلحلة جميع الإشكاليات والعراقيل التي تعيق استكمال هذه المشروعات.

ويذكر أنه، جرى الاتفاق على عقد اجتماع مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لحلحلة إجراءات التعاقد فيما يخص تعاقدات البنية التحتية، وإمكانية استكمالها والاستفادة منها.