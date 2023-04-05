أمن بنغازي: شرطة قاريونس تضبط ثلاثة أشخاص سرقوا 10 آلاف دولار من شقة مواطن

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة قاريونس ضبط ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة مبلغ مالي وقدره 10آلاف دولار من شقة مواطن بمنطقة قاريونس.

وأضافت المديرية أن مركز الشرطة تمكن كذلك من ضبط على تاجر مخدرات قام الأشخاص الثلاثة سالفي الذكر بشراء ممنوعات منه بجزء من المبلغ المسروق.

وأوضحت مديرية الامن أن مواطنًا تقدم بشكوى إلى مركز شُرطة قاريونس ضد مجهول قام بتحطيم باب شقته وسرقة مبلغ مالي وقدره 10 آلاف دولار كان ينوي السفر به لغرض العلاج بالخارج.

وأفادت المديرية أن رئيس مركز شُرطة قاريونس العميد محسن الفسي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم انطلاق قوة من تحريات المركز إلى مكان الواقعة للتحري وجمع المعلومات وتحديد هوية الفاعلين.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أن جهود التحريات أسفرت عن تحديد هوية ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم وتحديد محل سكنهم الاول بمنطقة الرحبة والثاني بمنطقة الكيش والثالث بمنطقة طابلينو.

ولفتت المديرية أنه تم انتقال مجموعة التحريات وضبط الأشخاص الثلاثة المُشتبه بهم والانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم تبين أن الاول يُدعى م.أ.م من مواليد 2002 والثاني يُدعى ل.ع.ع من مواليد 2002 والثالث يُدعى م.خ.أ من مواليد 2005 واعترفوا بإقتحامهم لمنزل الشاكي وسرقة المبلغ المالي سالف الذكر وتم إسترجاع مبلغ وقدره 7850 آلاف دولار.

وأكدت المديرية أن المتهمين اعترفوا أنهم تصرفوا بجزء من المبلغ وقاموا بشراء مادة الحشيش المخدرة من أحد الأشخاص يستقل مركبة آلية نوع نيسان تيدا حيث تم ضبطه تحت جسر طرابلس متلبساً ببيع مادة الحشيش المخدرة لثلاثة أشخاص أيضا تم ضبطهم جميعاً وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأحيلو جميعاً إلى النيابة العامة.