درنة 04 إبريل 2023 (وال) ـ أعلنت اللجنة الفرعية لبلدية درنة، عن افتتاح مقر اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية لبلدية درنة .

وخلال مراسم الافتتاح تم التعريف باللجنة الفرعية المشكلة للإشراف على العملية الانتخابية ببلدية درنة .

وبين رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية لبلدية درنة السيد “صبري قصار” ـ لوكالة الأنباء الليبية ـ أن اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية جهزت الأيام الماضية، مقر اللجنة واستلمت الدفعة الأولى من التجهيزات من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية .

وقال ” قصار” أن العمل قائم للبدء في العملية الانتخابية بكل ديمقراطية وشفافية. (وال ـ درنة) م ب

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