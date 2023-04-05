شكشك يلتقي عميد وأعضاء المجلس البلدي الخمس لمناقشة تنفيذ عدة مشاريع بالبلدية

الوطن|رصد

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، بعميد بلدية الخمس، وأعضاء المجلس البلدي، وبحضور مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومديري الإدارات المختصة بالديوان.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الديوان الاجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع التي شرعت الحكومة تنفيذها الواقعة داخل نطاق البلدية، ومنها إجراءات استكمال مشاريع الطرق الواقعة داخل وخارج المخطط العام، بالإضافة لمشروع تنفيذ جسر مدخل مدينة الخمس، ومشاريع إنشاء واستكمال المدراس والمستوصفات.

هذا بحث اللقاء إجراءات استكمال مشروع تنفيذ مُركب جامعي، واستعراض نسب الإنجاز في تلك المشاريع، بالإضافة لبحث المشاكل والعراقيل التي صاحبت عملية التنفيذ، والحاجة الماسة لاستكمالها في أسرع وقت ممكن.

من جهته، أكد شكشك على دور الديوان الداعم لاستكمال هذه المشاريع وغيرها من مشاريع وذلك لما لها من أثر إيجابي، مشدداً على ضرورة حلحلة جميع الإشكاليات والعراقيل التي تعيق استكمال هذه المشروعات.

هذا، وجرى الاتفاق على عقد اجتماع مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لحلحلة إجراءات التعاقد فيما يخص تعاقدات البنية التحتية، وإمكانية استكمالها والاستفادة منها.