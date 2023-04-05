معلنًا إطلاق مشروع “تنمية وطن”..باشاغا يرحب بالتعديل الدستوري وتشكيل لجنة 6+6

العنوان – سرت

أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، ترحيبه بالإعلان الدستوري الـ13 الذي أقره البرلمان ووافق عليه المجلس الأعلى للدولة.

واعتبر باشاغا في مؤتمر صحفي هذا التعديل بأنه سيسهم في تحقيق المسار الانتخابي المرجو من الشعب الليبي، مرحبًا بتشكيل لجنة 6+6 التي تم اختيارها من بين المجلسين.

وأثنى رئيس الحكومة في المؤتمر على دور اللجنة العسكرية 5+5 واللقاءات المتبادلة بين اللجنتين.

وأعلن باشاغا، إطلاق حكومته مشروع “تنمية وطن” بقيمة إجمالية 1.5 مليار دينار يهدف إلى تنمية المشاريع الخدمية لمصلحة المواطن.

وأضاف أن برنامج الحكومة يشمل توزيع الميزانيات على كل بلديات ليبيا دون استشناء لتفعيل الإدارة المحلية وتفتيت اللامركزية، إلى جانب تقسيمها وفقا لعدد سكان كل بلدية دون النظر إلى التوجه السياسي.

ودعا باشاغا كل البلديات إلى تقديم برامجها للرقي بالبلدية واستخدامها لخدمة المواطن وذلك في إطار تحقيق العدل والإنصاف وتفعيل قانون الإدارة المحلية والتوزيع العادل لثروات الليبيين دون تهميش أو إقصاء، وفق تعبيره.

ولفت رئيس الحكومة إلى أنه تم رصد مبلغ 100 مليون دينار، لتوفير الأدوية لمرضى الكلى والأورام وغيرها من الأمراض المزمنة والتي رصدتها منظومة وزارة الصحة بالحكومة.

وأكد باشاغا أن السلطات الحكومية احتكرت ميزانية الدولة وأموال الليبيين الواردة من عائدات النفط والعمل على تقويض الإدارة المحلية وتقليص هامش العمل.

وذكر أن تعثر تسييل الميزانية لحكومته ساهم في تأخر مشاريع التنمية حيث لم يصرف منها إلا مليار ونصف، مؤكدًا أن حكومته عملت على تشكيل 3 لجان للأزمة موزعة على الأقاليم الثلاثة، برئاسة نوابه الثلاثة.