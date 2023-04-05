بدء توزيع البطاقات الإلكترونية لمنحة الطلبة

الوطن| رصد

باشرت وزارة التعليم التقني والفني، بالحكومة المنتهية، تسليم البطاقات الإلكترونية الخاصة بمنحة الطلبة التي أعلن عنها، الدبيبة، في وقت سابق.

وأكد رئيس الخزينة، البدء الفعلي بتسليم البطاقات الإلكترونية الخاصة بمنحة الطلبة للكليات والمعاهد التقنية العليا، بعد استلامها من مصرف الجمهورية.

وأوضح أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم التقني والفني ومصرف الجمهورية تنص على صرف بطاقة إلكترونية لجميع الطلبة الدارسين بالكليات والمعاهد التقنية العليا بمختلف مناطق دولة ليبيا، ومن خلالها يستطيع الطالب المستفيد سحب المبلغ المقرر من خلال أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة في مراكز التسوق دون خصم عمولة الخدمة من المصرف.